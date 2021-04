La Chine nomme un ex-ambassadeur à Pyongyang au poste de représentant spécial pour la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé hier avoir nommé son nouveau représentant spécial pour la péninsule coréenne. Un poste vacant depuis presque deux ans. Il s’agit de Liu Xiaoming, ex-ambassadeur en Corée du Nord de 2006 à 2009 puis au Royaume-Uni de 2009 à début 2021.Cette nomination est intervenue un peu plus d’une semaine après la rencontre des ministres des Affaires étrangères sud-coréen et chinois. Chung Eui-yong et Wang Yi se sont entretenus le 3 avril à Xiamen, en Chine. Pékin a alors annoncé son intention de jouer un rôle actif dans le processus de paix dans la péninsule. L’attention se tourne désormais vers son possible engagement dans le dossier nucléaire nord-coréen.Effectivement, en faisant hier l’annonce sur la nomination du nouvel envoyé spécial, le ministère chinois a précisé qu’il « maintiendrait la communication avec les pays concernés et jouerait aussi un rôle constructif dans le processus politique de la question de la péninsule ».Dans une tribune publiée dans un journal britannique en 2017, l’année où Pyongyang a procédé à un sixième essai nucléaire, Liu Xiaoming a écrit que c’était aux Etats-Unis et à la Corée du Nord, et non à la Chine, de régler le problème nucléaire.Depuis, la donne a changé. La possibilité de redémarrer l’approche multilatérale est donc évoquée. Un mécanisme auquel prennent part les deux Corées, les Etats-Unis, la Russie et l’empire du Milieu, entre autres.