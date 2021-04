Fukushima : Séoul renforcera la surveillance des substances radioactives

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche a présenté hier une série de mesures à mettre en œuvre en réponse à la décision officielle japonaise de déverser en mer les eaux contaminées de la centrale de Fukushima.Il s’agit pour l’essentiel de protéger l’environnement marin et de mieux contrôler la sécurité des produits de la mer. Concrètement, le ministère surveillera à la loupe les substances radioactives comme le tritium et le césium sur les zones côtières afin de bloquer leur transfert.Des inspections ou des investigations en ce sens ont déjà été élargies l’an dernier à un total de 39 secteurs portuaires, sept de plus qu’en 2019. Cette année, les opérations seront menées à six reprises, au lieu de quatre en 2020, sur 13 d’entre ces sites, principalement au large des côtes est et sud du pays et de l’île méridionale de Jeju.Séoul envisage dans le même temps de développer ses prévisions de l’impact des eaux polluées, dès qu’il aura obtenu les informations détaillées sur l’option de Tokyo.Côté sécurité des produits alimentaires marins importés, le pays du Matin clair est déterminé à passer au peigne fin toutes les étapes de leur distribution et leur lieu de provenance.