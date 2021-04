Fukushima : Moon Jae-in fait état de la préoccupation de Séoul au nouvel ambassadeur du Japon

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu aujourd’hui les lettres de créance des ambassadeurs du Japon, de la République dominicaine et de la Lettonie.A l’issue de cette cérémonie, Moon Jae-in a brièvement échangé avec eux. A cette occasion, il a fait part au représentant nippon, Koichi Aiboshi, de l’inquiétude de ses concitoyens à l’égard de la décision du gouvernement de Tokyo de rejeter dans l’océan Pacifique les eaux polluées, stockées actuellement sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima.Le locataire de la Cheongwadae a alors précisé que son pays était sérieusement inquiet, d’autant qu’il est le plus proche géographiquement de l’archipel et que les deux voisins partagent une mer. Et de demander à l’ambassadeur de transmettre au Japon les préoccupations du gouvernement et du peuple sud-coréens. Ces propos tenus par le chef de l’Etat après la cérémonie de ce type sont qualifiés d’exceptionnels.