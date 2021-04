Washington s’exprime sur la loi sud-coréenne interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

La loi sud-coréenne interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang au-dessus de la frontière intercoréenne est toujours épinglée par la Commission Tom Lantos des droits de l’Homme, une coalition de la Chambre des représentants américaine. Celle-ci est allée jusqu’à promettre de tenir demain une audition virtuelle sur cette législation.Dans ce contexte, Jeong Se-hyun, numéro deux du Conseil consultatif sud-coréen de la réunification nationale (NUAC), a qualifié cette initiative d’« ingérence dans les affaires intérieures ».Et le département d’Etat américain devait lui aussi s’exprimer sur le sujet. Il a alors affirmé que c’était une question à résoudre selon les procédures internes sud-coréennes, tout en soulignant l’importance du flux d’informations extérieures dans le nord de la péninsule.Selon la Voix de l’Amérique (VOA), un porte-parole du ministère américain a ajouté respecter le fait que la Corée du Sud est une nation démocratique disposant d’une justice puissante et indépendante et d’un dispositif permettant de revoir la loi en question, si nécessaire. Et de souligner aussi que les USA soutiennent toujours la libre circulation des informations vers et depuis la Corée du Nord.La diplomatie américaine aurait fait mention de la justice sud-coréenne, puisque 27 associations civiques du pays du Matin clair avaient saisi en décembre dernier leur Cour constitutionnelle pour que celle-ci tranche sur le texte qu’elles contestent.