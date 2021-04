Voitures électriques : LG et GM officialisent la construction d’une 2e usine de batteries aux USA

Photo : YONHAP News

L’entreprise sud-coréenne LG Energy Solution, numéro deux mondial des batteries pour véhicules électriques, et le groupe automobile américain GM annonceront demain officiellement leur projet commun d’établir leur deuxième usine de batteries aux Etats-Unis. C’est ce qu’a rapporté hier Reuters.Selon l’agence de presse britannique, la future usine sera installée à Spring Hill, dans l’Etat du Tennessee, avec un budget de 2,3 milliards de dollars. Un montant identique à celui que les deux partenaires investissent dans leur première usine de même type, actuellement en construction dans l’Ohio.On sait déjà que General Motors envisage de mettre en service en 2022 son entité située près de Spring Hill pour y fabriquer son crossover électrique Cadillac Lyriq. Les batteries produites dans la seconde usine, dont la date d’ouverture n’est pas encore connue, seront donc chargées dans ce modèle.La course à la voiture électrique s'intensifie aux Etats-Unis. Au début de l’année, GM a indiqué avoir l'intention de ne plus produire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes et de consacrer 27 milliards de dollars dans les voitures propres et autonomes sur les cinq prochaines années.Quant à la firme LG Energy Solution, elle a annoncé le mois dernier qu’elle investirait plus de 5 000 milliards de wons (3,7 milliards d’euros) aux USA à l’horizon 2025.