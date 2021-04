Photo : YONHAP News

Ryu Hyun-jin a remporté sa première victoire de la saison avec les Blue Jays de Toronto, et sa 60e au cours de ses huit années passées en Ligue majeure de baseball (MLB).Dans le match joué hier, heure locale, contre les Yankees de New York en Floride, le lanceur sud-coréen n'a concédé qu'un seul point, en septième manche, après n’avoir donné que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers tout en effectuant sept retraits sur des prises.Les Blue Jays ont remporté la rencontre 7 à 3. Selon le gérant de l'équipe, Charlie Montoyo, lorsque « Vintage Ryu » prend place sur le monticule, son équipe sait qu'elle a de bonnes chances de gagner.