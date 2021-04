Séoul envisage de relancer les négociations avec Jakarta sur la contribution au développement du KF-21

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait bientôt relancer les pourparlers avec l’Indonésie sur le paiement de la contribution de cette dernière au développement du premier chasseur sud-coréen, le KF-21.Un responsable de l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dapa) en a fait part hier aux journalistes, en expliquant que les ministres de la Défense des deux pays étaient convenus de faire avancer rapidement les discussions au niveau de travail.Pour rappel, Jakarta s’était engagé à investir 1 733,8 milliards de wons, l’équivalent de 1,3 milliard d’euros, soit 20 % du coût de ce projet. En contrepartie, il a été décidé que la Corée du Sud transfère un prototype du KF-21 et des technologies à ce dernier avant d’en construire 48 unités en Indonésie. Pour cela, il faut que cette dernière s’acquitte de sa contribution. Mais sur les 831,6 milliards de wons (623 millions d’euros) que Séoul aurait dû recevoir jusqu’en février dernier, seuls 227,2 milliards ont été versés.Selon la même source, le côté sud-coréen prendra en compte la conjoncture économique difficile à laquelle fait face actuellement le pays d’Asie du Sud, et les deux parties se concerteront pour modifier le calendrier de paiement dans la mesure où le budget sud-coréen le permet. Et d’ajouter que le pays du Matin clair envisageait de boucler les négociations dans un avenir proche en reflétant la demande de la part du gouvernement indonésien de modifier les modalités de paiement, y compris l’atermoiement des échéances.