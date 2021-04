Moon Jae-in nomme son nouveau Premier ministre et remplace cinq ministres

Photo : YONHAP News

Suite à la défaite cuisante de son parti lors des dernières élections partielles la semaine dernière, le président de la République a procédé, aujourd’hui, à un remaniement partiel.Tout d’abord, Moon Jae-in a nommé l’ancien ministre de l’Intérieur Kim Boo-kyum son nouveau Premier ministre, Chung Sye-kyun étant censé se porter candidat à la présidentielle de 2022. La Cheongwadae a expliqué ce choix par son souhait de réconciliation entre les différentes régions, divisées entre les fiefs du camp progressiste dans le sud-ouest du pays et ceux des conservateurs dans le sud-est et l’est du territoire. En effet, originaire de Daegu, l’une des villes les plus conservatrices, Kim a été élu quatre fois comme député, y compris à Daegu en 2016.Si sa nomination est confirmée à l’Assemblée nationale, il sera le troisième et probablement dernier chef du gouvernement sous le mandat de Moon.Cinq ministres chargés de l'économie ont également été remplacés. D’abord, Noh Hyeong-ouk, ancien directeur du bureau de coordination des politiques de l’Etat sous le Premier ministre, est désigné comme ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, et le poste de ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie revient à l’actuel directeur adjoint de ce bureau, Moon Sung-wook.Le membre suprême du comité de l’économie, de la société et du travail, An Kyung-duk, est nommé au poste de ministre de l’Emploi et du Travail, et la présidente du conseil exécutif du Conseil national de recherche en sciences et technologies (NST), Lim Hye-sook, est appelée à occuper le poste de ministre de la Science et des TIC. Quant au vice-ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Park Jun-young, il est promu au rang de ministre.D’autre part, le chef de l’Etat a aussi remplacé une partie de ses conseillers et secrétaires. L’ancien député Lee Cheol-hee est nommé conseiller aux affaires politiques. Park Kyung-mee, l’actuelle secrétaire chargée de l’éducation, devient porte-parole de la Cheongwadae. Et le nouveau poste de secrétaire chargé des affaires préventives revient à une professeure du Centre national du cancer, Ki Mo-ran.