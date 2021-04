INSS : Pyongyang pourrait multiplier les cyberattaques

Photo : Getty Images Bank

Les sanctions imposées à l’encontre de la Corée du Nord pourraient monter d'un cran en raison de la multiplication de ses cyberattaques. C’est ce qu’estime un rapport publié hier par l'Institut pour la stratégie de sécurité nationale (INSS).Selon le chercheur Oh Il-seok, Pyongyang s’investirait encore davantage dans le piratage informatique dans le sillage de la pandémie et de la prolongation des restrictions onusiennes. Il s’en servirait comme d’un moyen de se procurer des devises étrangères et attaquerait ainsi des institutions financières et des plateformes d’échange de monnaies virtuelles dans le monde.Les vaccins, les remèdes et les recherches liés au COVID-19 en feraient également l’objet. A propos de Séoul et de Washington, les think tanks dont l'activité porte sur la dénucléarisation nord-coréenne, et les experts du royaume ermite risquent d’en être victimes.Un autre auteur, Kim Ho-hong, a livré une analyse semblable en estimant que le dirigeant Kim Jong-un considère les cyberattaques comme un outil stratégique majeur, au point d’avoir placé une cyber-unité sous sa tutelle.Par ailleurs, Oh a craint que les Etats-Unis y répondent de façon draconienne, dans le cadre de leur stratégie de cybersécurité offensive, à travers des attaques physiques contre les installations ou les pirates, en utilisant notamment des drones. Le chercheur a souligné que le rôle du gouvernement sud-coréen était crucial pour entraver ce conflit.