Fukushima : Séoul entend déployer une diplomatie multilatérale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud continue de se pencher sur les moyens de faire face à la décision japonaise de rejeter dans l’océan Pacifique les eaux contaminées issues du refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima.Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé aujourd’hui ses mesures en ce sens dans un rapport présenté à la commission compétente du Parlement. Il s’agit pour l’essentiel de mener une démarche diplomatique multilatérale en coopération notamment avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Onu et l’Organisation internationale de la santé (OMS), et de faire en sorte que la solution de Tokyo soit inspectée de façon scientifique et objective au point que la communauté internationale en accepte les résultats.Concrètement, le pays du Matin clair demandera sa participation à la mission d’experts de l’agence de Vienne et au programme des expérimentations croisées entre celle-ci et le Japon. Séoul envisage en parallèle de porter l’affaire devant les organes judiciaires internationaux, comme par exemple le Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Le président Moon Jae-in avait déjà ordonné la semaine dernière d’étudier la possibilité de saisir celui-ci.Outre toutes ces mesures, le ministère compte enjoindre le pays du Soleil levant à lui communiquer des informations supplémentaires sur le déversement des eaux et à mener des consultations nécessaires avec Séoul. Il prévoit également d’exprimer son inquiétude lors des entretiens avec les chefs de la diplomatie des pays riverains du Pacifique.