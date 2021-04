Moon Jae-in affiche sa détermination à prendre un nouveau départ

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé renouveler sa détermination à accomplir jusqu’au dernier jour de son mandat le devoir que le peuple et l’Histoire lui ont confié. Moon Jae-in a fait ces remarques, hier, lors de la réunion hebdomadaire avec son équipe de la Cheongwadae.Le chef de l’Etat a également considéré la défaite de son parti Minjoo aux élections locales partielles du 7 avril comme une réprimande adressée par ses concitoyens et comme un médicament amer à avaler. Et de promettre pourtant d’en faire une opportunité pour un nouveau départ.Dans la foulée, Moon a demandé à ses conseillers et secrétaires de se montrer intègres et compétents jusqu’à la fin de son quinquennat qui expire en mai 2022, et d’accélérer aussi l’établissement de lois visant à améliorer la vie quotidienne du peuple.Le locataire de la Cheongwadae a préconisé en même temps une meilleure communication entre le gouvernement central et les collectivités locales, en particulier celles dont les chefs sont issus de l’opposition. Sachez que lors des scrutins d’il y a deux semaines, les candidats conservateurs ont été élus aux postes de maires de Séoul et Busan, les deux premières villes du pays, et cherchent à se démarquer de la ligne politique de l’exécutif central, notamment dans les mesures sanitaires liées au coronavirus et dans l’immobilier.Au sujet de son prochain sommet avec Joe Biden, prévu fin mai à Washington, le numéro un sud-coréen a annoncé qu’il tenterait de « retourner le sens des aiguilles de l’horloge de la paix dans la péninsule » pour relancer le processus de paix. Et d’ajouter qu’il fera en sorte d’obtenir la coopération des Etats-Unis en matière de vaccins anti-COVID.