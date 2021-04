Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la Journée des handicapés en Corée du Sud. A cette occasion, le président de la République a déclaré, sur ses réseaux sociaux, qu’il allait protéger les droits des personnes ayant un handicap et créer une société où les talents des individus peuvent pleinement s'exprimer.Moon Jae-in n’a pas oublié non plus de consoler les personnes handicapées qui surmontent avec difficulté la crise du COVID-19, et de formuler sa gratitude envers tous ceux qui prennent soin d’elles. Le locataire de la Cheongwadae a également souligné qu’il œuvrerait pour un retour au plus vite à la vie normale.