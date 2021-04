Fukushima : le patron de l’AIEA souhaite la participation de Séoul à son équipe de surveillance

Photo : YONHAP News

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) souhaite la participation sud-coréenne à une future mission internationale chargée de surveiller le processus de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale japonaise de Fukushima. C’est ce qu’a annoncé hier son directeur général dans une interview par visioconférence avec la chaîne sud-coréenne d’informations en continu Yonhap News.Selon Rafael Mariano Grossi, la Corée du Sud est l’un des pays à avoir condamné avec le plus de fermeté le choix final de Tokyo, et elle compte nombre d’experts en énergie nucléaire avec qui il sera très intéressant de travailler.Le patron du gendarme mondial du nucléaire a affirmé qu’une première mission serait dépêchée dans l’archipel afin de discuter des questions d’ordre technique, et qu’il s’y rendrait lui aussi avant le début de l’évacuation des eaux en question. Il a alors tenu à détailler que cette équipe sera envoyée seulement pour vérifier si le processus de rejet est mené ou non selon les critères encadrés, et non pas pour mener une investigation.Le numéro un de l’agence de Vienne a également révélé que le Japon avait confié à son institution l’évaluation de ses cinq options proposées en février 2020, et qu’il avait finalement choisi la semaine dernière l’une d’entre elles, c’est-à-dire le relâchement dans l’océan. Une solution jugée pertinente par l’AIEA.