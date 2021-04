Le Koti dévoile son ébauche pour le développement des réseaux ferroviaires pour les 10 ans à venir

Photo : YONHAP News

L’ébauche pour la construction de nouveaux chemins de fer au cours de la prochaine décennie vient d’être dévoilée par l’Institut des transports de Corée (Koti).D’après cette étude, réalisée sur la demande du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, la ligne de train à grande vitesse de la région ouest de la capitale, baptisé GTX-D, reliera le quartier de Janggi à Gimpo au stade de Bucheon, deux villes satellites de Séoul. Ce projet a pour objectif de réduire à 15 minutes le temps de déplacement entre ces deux destinations, qui est de 69 minutes actuellement.Sur le plan national, le Koti projette d’élargir significativement les réseaux ferroviaires de la métropole, très fréquentés. De nouvelles lignes de train à grande vitesse devraient être inaugurées sur la côte ouest du pays, et la reconversion d’anciennes voies en lignes à grande vitesse est également prévue.Qui plus est, le texte prévoit de se préparer à une éventuelle connexion avec le chemin de fer frontalier et les voies ferrées intercontinentales.Selon l’institut, ce plan nécessitera un investissement de quelque 114 700 milliards de wons, soit environ 85,4 milliards d'euros, dont 90 000 milliards de wons (67 milliards d’euros) dans les dix ans qui viennent.