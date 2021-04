COVID-19 : les femmes 1,6 fois plus touchées que les hommes par la crise de l’emploi

Photo : Getty Images Bank

Les femmes, en particulier les femmes mariées, ont été le plus durement frappées l’an dernier par le choc de l’emploi engendré par la pandémie de COVID-19.Selon les chiffres avancés par l’Institut coréen du développement (KDI), le nombre de sud-Coréennes ayant trouvé un travail en mars 2020 a chuté de 540 000, un nombre plus élevé de 65 % par rapport aux hommes.Le KDI explique ce phénomène par la nature des secteurs qui emploient davantage de femmes que les hommes, notamment les services en présentiel comme l’éducation, l’hôtellerie et la restauration, et les services sociaux.L'institut déplore aussi la dégradation des conditions pour élever un enfant, comme la perturbation au niveau des écoles et des garderies d’enfants en raison des mesures de prévention sanitaire.Face à cette situation, l’établissement public souligne la nécessité de multiplier les soutiens pour les mères de famille qui exercent un emploi, étant donné que la rupture de leur carrière peut se traduire par une perte de capitaux humains. Et d’ajouter que force est d’élaborer également des mesures permettant aux chômeurs de retrouver facilement un travail.