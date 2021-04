La superficie des terrains détenus par des étrangers augmente de 1,9 % en un an

Photo : YONHAP News

La superficie des terrains détenus par des étrangers en Corée du Sud a progressé de 1,9 % à la fin de l’année dernière sur un an, à savoir de 4,68 millions de km². Ainsi, 0,25 % du territoire sud-coréen, dont la superficie totale s'élève à 100 413 km2, appartient à des étrangers.D’après les chiffres publiés par le ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, le prix officiel de ces terrains s’élève à 31 496,2 milliards de wons (23,4 milliards d’euros), en hausse de 3,1 % en glissement annuel.Par origine géographique, les Américains, propriétaires de 52,6 % de l’ensemble, arrivent en tête devant les Chinois (7,9 %), les Européens (7,2 %) et les Japonais (7 %).Quant à l’emplacement de ces terrains, 18,1 % sont situés dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul. Viennent ensuite la province de Jeolla du Sud (15,4 %), celle de Gyeongsang du Nord (14,3 %), celle de Gangwon (9 %), et l’île méridionale de Jeju (8,6 %).Selon le ministère, l’ampleur de cette progression avait atteint 6 % en 2014 et 9,6 % en 2015, avant de ralentir depuis, à 2,3 % en 2017, 1 % en 2018 et 3 % en 2019.