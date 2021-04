COVID-19 : le nombre de nouveaux cas au-dessus des 700 pour la 3e journée consécutive

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a franchi la barre des 700 pour le troisième jour de suite, en atteignant 797 ces dernières 24 heures : 758 contaminations locales et 39 importées. Il s'agit du plus haut niveau depuis le 7 janvier dernier, où l'on comptait 869 nouveaux cas. 127 malades, soit deux de plus que la veille, se trouvent dans un état critique. Trois décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte le nombre cumulé des victimes depuis le début de la pandémie à 1 811. Le taux de létalité est de 1,54 %. D’après le gouvernement, ce taux a continué de baisser, de 2,7 % en décembre à 0,5 % en mars, en passant par 1,4 % en janvier et 1,3 % en février.Dans ce contexte, un nouveau foyer d’infection a été identifié dans un navire militaire, une première parmi les bateaux de la Marine. D’après le ministère de la Défense, 32 des 84 soldats à bord d’un bâtiment de débarquement appareillé mardi au port de Jinhae ont été testés positifs. Des mesures préventives ont été immédiatement mises en place en relevant le niveau de distanciation sociale dans tous ses navires et ses principales unités à 2,5, soit le deuxième plus élevé sur une échelle qui en compte cinq. Par ailleurs, tous les membres d’équipage actuellement à bord d’un bateau militaire sont soumis à un dépistage.D’autre part, le ministère de la Santé et du Bien-être a approuvé, aujourd’hui, l’utilisation de deux kits d’auto-dépistage en Corée du Sud : les produits de SD Biosensor et de Humasis, sous réserve que les deux compagnies déposent dans les trois mois les résultats des tests cliniques supplémentaires. Cependant, le ministère a souligné qu’il s’agissait d’un moyen subsidiaire au cas où le test PCR est difficile à effectuer. Et d’ajouter que le résultat de ces autotests devra être confirmé par un médecin qui tiendra compte du résultat d’un test virologique et des symptômes cliniques.