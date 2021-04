Photo : YONHAP News

La Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC) mettra en ligne sur son site officiel les données portant sur la radioactivité dans 23 zones maritimes entourant la Corée du Sud immédiatement après l’analyse.Ce dispositif a été lancé alors que la préoccupation grandit suite à la décision du Japon de rejeter les eaux contaminées de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique.Jusqu’à présent, les rapports d’étude étaient dévoilés seulement une fois par an, et l’accès aux données par les citoyens n’était pas facile.La NSSC examine la teneur des substances radioactives des échantillons d'eau de mer. Le tritium sera mesuré quatre fois par an à six emplacements, contre une à deux fois par mois pour le césium 137.