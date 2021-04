La température à Séoul a augmenté de près de 2°C au cours du siècle dernier

Photo : YONHAP News

La température à Séoul a grimpé de 1,9 °C au cours de 100 dernières années.D’après Météo-Corée, la température moyenne dans six villes du pays a bondi de 1,6 °C en un siècle. La hausse dans les grandes villes comme la capitale ou Daegu a été plus de deux fois plus élevée que dans les petites villes.Par saison, les températures au printemps et en hiver ont accusé une augmentation particulièrement forte. Par ailleurs, la longueur de chaque saison a été modifiée. L’hiver, qui était le plus long il y a 100 ans, a été raccourci de 22 jours, à 87 jours, tandis que l’été l’a détrôné avec un prolongement de 20 jours.Il est également à noter que la fréquence des épisodes de grand froid a diminué, alors que celle des « nuits tropicales », des canicules et des fortes pluies a progressé.