Chung Eui-yong à Londres pour participer à la réunion du G7

Photo : YONHAP News

Sur fond de critiques acerbes de Pyongyang à l'égard de Séoul et de Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a décollé hier pour l’Angleterre afin de participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7.En marge de cette rencontre qui se déroulera demain et mercredi, à Londres, Chung Eui-yong s'entretiendra avec son homologue américain Antony Blinken, notamment de la nouvelle politique de l'administration Biden vis-à-vis de la Corée du Nord, récemment bouclée. Au cœur de leurs discussions figurent aussi les préparatifs du sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden à la fin du mois, et la coopération vaccinale.La réunion de Londres est d'autant plus attendue que le ministre japonais Toshimitsu Motegi sera présent lui aussi. D'où une éventuelle rencontre entre les représentants de Séoul et Tokyo, dont les relations ont empiré autour des questions historiques. Selon les observateurs, une réunion tripartite avec Blinken n’est pas à écarter.C'est la première fois que le chef de la diplomatie sud-coréenne participe à la réunion du G7. Il en profitera pour rencontrer ses homologues indien et européen.Chung aura un tête-à-tête jeudi avec son homologue britannique Dominic Raab, avant de regagner Séoul ce samedi.