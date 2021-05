Photo : YONHAP News

De fortes précipitations sont attendues demain mardi sur tout le pays. Jusqu'à 120 mm de pluie devraient se déverser sur l'île de Jeju, et entre 20 et 80 mm sur les régions du nord et du centre.En attendant, c'est le calme qui règne sur la péninsule. Le soleil domine un ciel quasi immaculé avec des températures qui s'échelonnent entre 17°C à Jeju et 23°C à Daegu. A Séoul, Météo-Corée relève 20°C cet après-midi.