Bourse : la reprise des ventes à découvert s'accompagne d'une chute des indices

Photo : YONHAP News

La vente à découvert est de nouveau autorisée à la Bourse de Séoul. Cette pratique qui consiste à parier sur la baisse future d'un titre boursier avait été temporairement interdite en mars 2020 pour pallier la dégringolade boursière liée au COVID-19.Pour l'heure, sa reprise porte sur les titres des entreprises à grande capitalisation, plus précisément des firmes cotées sur l’indice Kospi 200 et sur le Kosdaq 150.Dans le sillage de cette décision, les indices boursiers ont chuté, ce lundi. Le Kospi, l'indice principal, a ainsi cédé 0,66 % à 3 127,2 points. Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il a chuté de 2,2 % pour terminer à 961,81 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 351,27 wons (+3,94 wons) et le dollar américain 1 124 wons (+11,7 wons).