Les prix à la consommation en hausse de 2,3 % en avril

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,3 % le mois dernier en glissement annuel, à 107,9. Il s’agit de la plus forte hausse en trois ans et huit mois.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre a enregistré une légère progression de moins de 1 % depuis novembre 2018 jusqu’à récemment. En mai 2020, il a même reculé de 0,3 %.Or, avec le renchérissement des produits agricoles et du baril, l’IPC a commencé à croître d’une ampleur plus importante à compter de février dernier.Plus précisément, les prix des biens marchands ont grimpé de 3,7 % et les produits agricoles, halieutiques et d’élevage de 13,1 %. Les produits industriels, quant à eux, ont vu leur prix augmenter de 2,3 % dans le sillage de la hausse des produits pétroliers, la plus importante depuis mars 2017.Pour ce qui est des prix des services, ils se sont accrus de 1,3 %. Et les services dispensés aux particuliers ont progressé de 2,2 %, alors que les services publics ont baissé de 1 %.