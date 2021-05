Photo : YONHAP News

Le réalisateur du film « Minari », Lee Isaac Chung, et le groupe de k-pop Blackpink ont été désignés parmi les « Asiatiques les plus influents de l’année 2021 ».C’est ce qu’a annoncé, hier, Golden House en dévoilant la liste des « A100 », rassemblant donc les 100 Asiatiques les plus influents au monde. Cette association a pour but de protéger l’identité des personnes asiatiques et de promouvoir la diversité culturelle.Sur cette liste figurent également la productrice de « Minari » Christina Oh, Chloé Zhao, la réalisatrice du film « Nomadland » qui a remporté trois Oscars cette année, et le « k-pop fandom ». Golden House a estimé que les fans de la musique populaire coréenne avaient également une grande influence sur la société.