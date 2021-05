Naver et l'université nationale de Séoul développeront ensemble un modèle de traitement de la langue coréenne

Photo : YONHAP News

Naver et l’université nationale de Séoul ont signé aujourd’hui un accord de partenariat pour lancer un projet de développement d'une intelligence artificielle (IA) linguistique de grande envergure.Ce projet qui va durer trois ans mobilisera une centaine de chercheurs du géant de l’internet et de la meilleure école de Corée du Sud. Il visera à mettre au point une IA linguistique capable de comprendre la langue coréenne parlée et écrite avec l'ambition de dépasser GPT-3, le modèle de traitement du langage naturel développé par OpenAI.Les développeurs de Naver vont jouer le rôle de professeur afin de faire des étudiants des experts en IA. La première plateforme en ligne du pays va également offrir des stages aux étudiants tout en multipliant les projets de coopération avec l’université.Les deux partenaires mettront leurs infrastructures et données en commun et les chercheurs partageront les résultats de leurs études en organisant deux ateliers de travail par an.