Séoul et Jérusalem signent un accord de libre-échange

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et Israël ont paraphé, hier à Séoul, un accord de libre-échange (ALE).En vertu du traité, le pays du Matin clair supprimera, progressivement, les taxes douanières pour 95,2 % de l’ensemble des produits importés par Israël qui fera de même, lui, pour 95,1 % des marchandises « made in Korea ».En particulier, les produits phares sud-coréens, tels que les automobiles, les composants, les textiles et les cosmétiques pourront en bénéficier immédiatement, alors qu’ils sont actuellement soumis à des taux de droits de douane allant de 6 % à 12 %. Ce qui permettra de consolider la première place de Séoul sur le marché des automobiles dans le pays du Moyen-Orient. En effet, ses véhicules représentaient, en 2019, 17,6 % de l’ensemble.De son côté, la Corée du Sud a décidé de lever immédiatement les taxes imposées aux équipements de fabrication de semi-conducteurs, et d’ici trois ans celles infligées aux appareils et aux instruments électroniques. Ces deux catégories occupent 17,6 % et 16 % des articles importés par Israël.Par ailleurs, pour la première fois pour un ALE signé par Séoul, l’accord prévoit la promotion de la coopération technologique dans différentes domaines, tels que l’aérospatial, la santé, la médecine, le big data, les énergies renouvelables et les produits agroalimentaires.Le texte entrera en vigueur après avoir obtenu la ratification des Parlements respectifs des deux Etats.