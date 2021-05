COVID-19 : Washington pourrait aider Séoul à se procurer des vaccins

Photo : YONHAP News

La vice-présidente américaine Kamala Harris a laissé entendre que Washington pourrait donner un coup de main à Séoul dans sa course aux vaccins anti-COVID. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, Andy Kim, un député de la Chambre des représentants des Etats-Unis.Au cours de son entretien, mardi, avec la numéro deux de l’exécutif américain à la Maison blanche, cet élu démocrate d’origine coréenne lui a fait savoir que les Etats-Unis devraient aider la Corée du Sud, l’un de leurs principaux alliés en Asie, à se procurer les vaccins.En réponse, Harris a précisé que son administration ne prévoyait pas encore d’apporter un tel soutien à Séoul, tout en admettant la nécessité de faire un geste de cette nature. Et d’afficher son intention d’en discuter en priorité afin de faire avancer ce dossier et de consulter Andy Kim en la matière à l’avenir.La vice-présidente a promis notamment de discuter en personne avec des responsables du gouvernement sud-coréen avant que le président Moon Jae-in ne se rende à Washington pour son premier sommet avec Joe Biden prévu le 21 mai.Cela laisse penser que la déclaration de Kamala Harris n’est pas une simple parole en l’air, mais qu’elle a bien l’intention de concrétiser un plan de soutien. Ce dossier devrait s’inviter au prochain sommet Moon-Biden, la Cheongwadae souhaitant le faire figurer à l’ordre du jour de ce rendez-vous.