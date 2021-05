COVID-19 : le traitement sud-coréen Regkirona limite les cas graves

Photo : YONHAP News

Le premier traitement par anticorps contre le COVID-19 développé en Corée du Sud a démontré ses effets neutralisants contre le virus, selon l’analyse des données de plus de 3 000 prescriptions administrées ces trois derniers mois.Il s'agit du Regkirona, un médicament à base d'anticorps monoclonal conçu pour se fixer à la protéine du coronavirus et réduire sa capacité à pénétrer dans les cellules du corps.Ce traitement mis au point par Celltrion, une société biopharmaceutique sud-coréenne, a été administré à 450 patients atteints du COVID-19 au 1er jour de leur hospitalisation. Ces patients présentent tous un risque élevé, soit en raison de leur âge ou de comorbidités. Parmi eux, seul un malade a développé une forme grave de la maladie, et aucun décès n'a été constaté.Le traitement se montre donc efficace sur les sujets ayant une charge virale élevée mais ne présentant que de légers symptômes, autrement dit au stade précoce de la contamination.Ce médicament pourrait s’avérer utile pour traiter les patients confinés dans les centres d'accueil réservés aux cas positifs avec peu de symptômes, de manière à réduire leur charge virale.Les autorités sanitaires ont d'ailleurs annoncé que le regdanvimab (CT-P59), l'autre nom du Regkirona, était efficace contre les variants anglais, nigérien et new-yorkais.Toutefois, son approbation par l'Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) étant conditionnelle, Celltrion devra faire preuve de l’efficacité et de l’innocuité de son produit à travers ses essais cliniques de phase 3.