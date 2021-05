Fukushima : le torchon continue de brûler entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Nouvelle violente passe d’armes entre la Corée du Sud et le Japon sur la décision de ce dernier de rejeter en mer les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Elle est intervenue, cette fois, devant l’assemblée mondiale de la santé (AMS), qui se tient en ce moment par visioconférence. Cet organe de décision suprême de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) réunit chaque année les ministres de la Santé de ses pays membres.Dans sa prise de parole hier, le sud-Coréen Kwon Deok-cheol a haussé le ton. Effectivement, il a demandé au gouvernement de Tokyo de rendre publiques les informations transparentes sur son projet. Et de souligner que le déversement ne doit pas commencer sans concertations préalables avec les pays concernés et qu’une inspection objective et suffisante de la communauté internationale, en particulier de l’OMS et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), devra absolument être effectuée.Quelques heures plus tard, le Japon a répliqué par le biais du chef de mission de sa représentation permanente à Genève. Yukio Saita a alors mis en avant que son pays continuait de donner des explications sur son option de manière transparente. Selon lui, l’AIEA a reconnu que l’opération était techniquement réalisable et conforme aussi à l’usage international.En retour, le numéro deux de la représentation sud-coréenne dans la ville suisse, Lim Sang-beom, a indiqué que le rejet de l’eau en question risquait de nuire gravement à la santé des sud-Coréens.