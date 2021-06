Photo : YONHAP News

Une turbine du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Shin Kori, située sur la côte sud-est du pays, a été mise à l'arrêt en raison d’un incendie survenu samedi, tôt le matin. Le feu, qui émanerait d’un excitateur de la turbine, a été maîtrisé une heure plus tard.L'opérateur nucléaire sud-coréen (KHNP) n'a recensé aucun dégât humain ni de fuite de substances radioactives.La Commission nationale de sécurité et de sûreté nucléaires a affirmé que la puissance du réacteur accidenté se maintenait à 5 % et que le niveau de radiation du site était normal. Elle a dépêché sur place des experts chargés d'enquêter sur l'incident.Pour rappel : le réacteur, d'une capacité de 1,4 million de kW, a commencé son exploitation commerciale en 2019.