Stratégie américaine pour l’approvisionnement des quatre articles principaux : Séoul envisage d’en profiter pour ses entreprises

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont dévoilé mardi, heure locale, un rapport sur les chaînes d’approvisionnement de quatre produits considérés comme essentiels, à savoir les semi-conducteurs, les batteries, les terres rares et les produits pharmaceutiques. Dans la foulée, la Corée du Sud a annoncé, hier, qu’elle en profiterait pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de ces articles au niveau local et la présence de ses entreprises dans le monde entier.Dans un document publié hier, le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie en a fait état, en rappelant les résultats du dernier sommet sud-coréano-américain tenu le mois dernier à Washington, qui ont contribué à faire avancer la coopération entre les deux alliés en la matière.Le rapport américain en question a été élaboré conformément à l’ordre administratif du président Joe Biden signé le 24 février, qui aurait eu pour objectif de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine dans ce domaine.Pour rappel, suite à l’annonce du décret administratif américain, le gouvernement de Moon Jae-in a mis en place un groupe de travail et tenu jusqu’ici une dizaine de réunions. Et il a aussi participé, fin avril, à une consultation de rang directeur avec les Etats-Unis sur les investissements sud-coréens et le déblocage de la pénurie de semi-conducteurs.