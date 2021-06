Séoul et Washington lancent un groupe d’experts dans le cadre de leur partenariat sur les vaccins

Photo : YONHAP News

C’est une mesure d’accompagnement du sommet entre les présidents sud-coréen et américain, le 21 mai à Washington. Les deux pays ont mis sur pied un groupe d’experts de leur « partenariat global sur les vaccins », dont la première réunion a été tenue hier en visioconférence.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Cheongwadae. Le palais présidentiel a détaillé que ces premières discussions avaient porté pour l’essentiel sur la production de vaccins, les ingrédients et le matériel, la recherche et le développement ainsi que la coopération pour la formation de la main-d’œuvre nécessaire. Et d’ajouter que les participants ont aussi échangé sur les programmes de leurs activités. Il a alors été décidé qu’ils se retrouveraient régulièrement pour poursuivre leurs concertations et qu’ils élaboreraient une feuille de route pour leur mission.Sachez que lors de leur entrevue à la Maison blanche, Moon Jae-in et Joe Biden sont convenus d’établir le partenariat en question en vue de renforcer la capacité à lutter contre les maladies infectieuses via la coopération internationale en la matière. Les deux dirigeants se sont en même temps engagés à lancer le groupe d’experts de haut niveau de leurs pays afin d’élargir la fabrication des vaccins contre le coronavirus.