G7 : Moon Jae-in aura des tête-à-tête séparés avec ses homologues britannique, australien et de l’Union européenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants britannique, australien et de l’Union européenne, en marge du sommet du G7 qui se déroulera du 11 au 13 juin en Cornouailles, au Royaume-Uni.La Cheongwadae a annoncé aujourd’hui l’itinéraire supplémentaire de Moon Jae-in dans le cadre de sa tournée européenne d’une semaine.A l'issue de ce rendez-vous, le président Moon effectuera une visite d’Etat en Autriche et en Espagne jusqu'à jeudi prochain.A Vienne, lundi et mardi, le locataire de la Maison bleue rencontrera le président autrichien Alexander Van der Bellen et le chancelier Sebastian Kurz. Il sera aussi reçu par le maire de la capitale Michael Ludwig et le président du Conseil national Wolfgang Sobotka.Moon s’envolera ensuite pour l’Espagne. Il assistera à un diner offert par le roi Felipe VI et aura un tête-à-tête avec le Premier ministre Pedro Sanchez. La visite à la mairie de Madrid ainsi que la rencontre avec des hommes d’affaires dans la capitale et à Barcelone sont également prévues.Un peu plus tôt, concernant un éventuel sommet bilatéral avec le Japon, ou trilatéral avec les Etats-Unis, un haut responsable du bureau présidentiel a laissé ouverte cette éventualité, tout en faisant savoir que, pour l’heure, aucun calendrier précis n’avait été fixé.