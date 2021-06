Photo : YONHAP News

Après un mercredi baissier, le Kospi a clôturé aujourd'hui dans le vert à 3 224,64 points, en hausse de 0,26 %. Le Kosdaq fait mieux en gagnant 0,92 % pour finir à 987,77 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 357,98 wons (+1,05 won) et le dollar américain 1 115,8 wons (+1,6 won).