Yoon Seok-youl sur la sellette d’une agence nationale de lutte contre la corruption

Photo : YONHAP News

Le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a inculpé, le 4 juin dernier, l'ex-procureur général Yoon Seok-youl, en tête parmi les présidentiables de l’opposition, pour des soupçons d'abus de pouvoir.Le CIO a ainsi donné suite à deux accusations qu’une association civique avait déposées, respectivement en février concernant le scandale d’escroquerie financière Optimus, et en mars pour l’affaire controversée de l’ex-Première ministre Han Myeong-sook. La nouvelle agence lancée en janvier a attribué à chaque accusation les dossiers n°7 et n°8.Dans le dossier n°7, il est reproché à l’ancien patron des procureurs d’avoir accordé le non-lieu à Kim Jae-hyun, le protagoniste du scandale d’escroquerie du fonds privé Optimus de l’ordre de 1 000 milliards de wons, soit 740 millions d’euros. C’était en 2019, lorsque Yoon était le chef du Parquet du district central de Séoul. Celui-ci a donné un tel ordre avant que la société financière ne refuse l’option dite « réméré », c’est-à-dire le rachat par le vendeur pour faire subir de grandes pertes aux épargnants concernés.Dans le dossier n°8, Yoon Seok-youl est accusé d’avoir protégé les procureurs soupçonnés d’avoir amadoué des témoins dans le but de faire condamner l’ancienne Première ministre Han Myeong-sook pour financement politique illicite. Le chef du ministère public n’a pas confié l’enquête à leur égard au Bureau d’inspection du Parquet, mais à un surveillant des droits de l’Homme au sein du Parquet du district central de Séoul.Le CIO entendra d’abord le groupe civique qui a déposé les accusations pour orienter son enquête contre Yoon.