COVID-19 : le niveau actuel de distanciation sociale prolongé de 3 semaines

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de contamination au COVID-19 est retombé sous la barre des 600, une première en trois jours. Ce vendredi, le bilan quotidien en fait état de 556 : 541 infections locales et 15 importées. Selon les régions, Séoul arrive en tête avec 201 cas, et la province de Gyeonggi au second rang avec 172 cas.La vaccination se poursuit comme prévu. En 24 heures, 733 000 sud-Coréens ont reçu une première dose du vaccin anti-COVID. Ce qui porte le nombre total des primo-vaccinés à 10 565 000 personnes, soit 20,6 % de la population.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de prolonger de trois semaines le niveau actuel de distanciation sociale, à savoir le niveau 2 dans la région métropolitaine de Séoul et 1,5 dans le reste du pays. Il restera en vigueur jusqu’au 4 juillet prochain, tout comme l’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes.Selon le ministre de la Santé, la prudence est encore de mise, étant donné que l’épidémie ne recule pas encore. En effet, la moyenne des nouveaux cas quotidiens demeure dans une fourchette de 550 à 600 ces six dernières semaines, et le taux de reproduction du virus, lui, aux alentours de 1 depuis quatre semaines.Toutefois, Kwon Deok-cheol a fait savoir que les autorités envisageaient de relever progressivement la jauge pour les activités culturelles à faible risque, telles que les spectacles vivants ou les matchs sportifs, à condition que les mesures sanitaires de base soient respectées dans ces lieux.Par ailleurs, le gouvernement devrait présenter, la semaine prochaine, son plan définitif pour refonder les niveaux de distanciation sociale.