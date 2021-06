Lee Jun-seok, un trentenaire jamais élu député, prend la tête du PPP

Photo : YONHAP News

Lee Jun-seok, âgé de 36 ans et sans aucun mandat de député à son actif, a été élu à la tête du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). C’est la première fois dans l’histoire de la république constitutionnelle qu’un trentenaire occupe le poste de patron d’un parti au pouvoir ou de la première force d’opposition en Corée du Sud.Le jeune lauréat a remporté la victoire avec 43,8 % des suffrages exprimés en ligne et par téléphone, entre lundi et jeudi, sur la base du vote des membres du parti et de celui des citoyens non adhérents, avec un ratio respectif de 70 % et 30 %. Il est suivi de Na Kyung-won, ancienne députée et ex-présidente du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée (PLC), l’ancien nom du PPP, qui a récolté 37,1 % des voix. Le résultat a été dévoilé, ce matin, lors de la convention du parti.Sa victoire refléterait bien l’engouement des jeunes âgés de 20 à 39 ans pour « une nouvelle politique », comme lors des dernières élections partielles du 7 avril. Il aura pour mission de diriger et renouveler le plus grand parti conservateur du pays jusqu’à l’élection présidentielle prévue en mars 2022.Le nouveau chef de l'opposition a promis de faire en sorte que différents candidats et leurs sympathisants puissent coexister au sein de sa formation. Il a souligné que le PPP doit démontrer sa capacité à regagner le pouvoir et faire preuve de tolérance pour être plus à l’écoute des jeunes. Et d'afficher sa volonté de lutter contre les préjugés et de faire changer le monde.Par ailleurs, le PPP a également élu les nouveaux membres de son Conseil suprême qui épauleront Lee Jun-seok. Il s'agit de deux députées, Cho Su-jin, Bae Hyun-jin, deux anciens élus, Kim Jae-won, Jung Mi-kyung, ainsi que Kim Yong-tae, qui représentera les jeunes au sein du parti.