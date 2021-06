COVID-19 : fermeture de l’Assemblée nationale suite à quatre cas de contamination

Photo : YONHAP News

Depuis que le député du Minjoo Ahn Gyu-back a été testé positif hier soir au COVID-19, trois autres personnes exerçant à l’Assemblée nationale ont reçu le même diagnostic, dont un assistant du président du Minjoo, Song Young-gil. Ce dernier a été testé négatif. Son prédécesseur à la tête du parti au pouvoir, Lee Nak-yon, l’un des potentiels candidats à la présidentielle de 2022, s’est également soumis à un dépistage, étant donné qu'il a récemment rencontré Ahn. Dans la foulée, le Minjoo a annulé toutes les réunions prévues aujourd’hui.De son côté, la cellule de prévention du Parlement a décidé de fermer tous ses bâtiments jusqu'à demain dans le cadre de la prévention sanitaire. C’est la troisième fois après février et août de l’année dernière.Malgré ces mesures d’urgence, une propagation de l’épidémie au sein de l’Hémicycle est à craindre, car Ahn a participé, ces derniers jours, à plusieurs réunions et événements de son parti et de la presse.Par ailleurs, comme il occupe une fonction clé dans le camp de l’ancien Premier ministre Chung Sye-kyun, l’un des possibles prétendants à la présidence du pays, ce dernier a annulé tous ses rendez-vous prévus aujourd’hui, y compris l’inoculation de la deuxième dose du vaccin anti-COVID.