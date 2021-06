Exportations : bond de 40,9 % sur les 10 premiers jours de juin

Photo : YONHAP News

Les exportations ont grimpé de 40,9 % entre le 1er et le 10 juin sur un an, en s’élevant à 17,28 milliards de dollars. Et la moyenne quotidienne des exportations reflétant le nombre de jours ouvrables a elle aussi bondi de 32,6 %.Par article, les ventes hors des frontières de semi-conducteurs ont augmenté de 37,5 %, et celles d'automobiles de 136,9 %. Les produits pétroliers ont progressé de 70,2 % et les appareils mobiles de 18,9 %, tandis que les navires et les appareils à cristaux liquides ont reculé de 29,5 % et 16,1 % respectivement.Les exportations vers les marchés clés ont toutes progressé : de 14,2 % vers la Chine, 63,4 % vers les Etats-Unis, 85 % vers l'Union européenne, 41,5 % vers le Vietnam et 39,3 % vers le Japon.Les importations ont également enregistré une hausse de 31 % en glissement annuel en s’élevant à 17,89 milliards de dollars. Ainsi, l’excédent commercial cumulé depuis le début de l’année a atteint 13,07 milliards de dollars.