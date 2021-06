Un évêque sud-coréen rejoint le Saint-Siège

Photo : YONHAP News

Mgr Lazzaro You Heung-sik, qui dirige actuellement le diocèse de Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud, a été nommé nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé par le pape François. Il s'est également vu attribuer le titre d'archevêque. Cette nomination a été rendue publique par un communiqué du Vatican.L'évêque You est devenu le premier ecclésiastique sud-coréen, voire asiatique, à accéder à un haut poste de ce niveau. Il s'est ainsi engagé à se consacrer aux missions confiées par le Saint-Siège, dont la formation de futurs prêtres. Il entamera sa fonction en août prochain pour une durée de cinq ans.Créée il y a cinq siècles, la Congrégation pour le clergé est compétente en tout ce qui concerne les prêtres et diacres du clergé séculier. Elle est aussi chargée des séminaires.L'archevêque sud-coréen a également affiché sa volonté de déployer tous ses efforts pour soutenir le clergé dans les activités ecclésiastiques tout comme dans la vie quotidienne. Pour lui, la réforme de l’Eglise passe par la réforme du clergé.Le président de la République Moon Jae-in s'est félicité, via son secrétaire pour la communication publique, de cette investiture qui témoigne, selon lui, de la présence de la Corée du Sud dans la communauté internationale.