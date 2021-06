Tokyo annule un tête-à-tête Moon-Suga en marge du G7

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon étaient convenus d’un tête-à-tête informel en marge du G7, mais celui-ci n'a finalement pas eu lieu. Le gouvernement nippon l'a annulé au dernier moment de manière unilatérale. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui un officiel du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon le diplomate, la participation du président Moon Jae-in au G7 était plus que fructueuse, hormis un bémol concernant sa toute première rencontre avortée avec le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga. Alors que Séoul avait abordé les négociations avec un esprit ouvert, Tokyo n'a pas tenu les engagements pris lors des réunions de travail bilatérales.Le Japon a présenté comme motif de l'annulation l'« exercice de défense du territoire en mer de l'Est » de la Corée du Sud, prévu le 15 juin à huis clos. Il s'agit d'un entraînement semestriel destiné à sauvegarder le territoire, y compris les îlots Dokdo, que Tokyo réclame de manière illégitime.Certes, l’Archipel a exprimé son mécontentement à chaque exercice par voie diplomatique. Et les tensions entre les deux voisins sont récemment montées d'un cran, alors que Dokdo est apparu sur la carte du parcours du relais de la flamme olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo.Pour Séoul, il n'est guère compréhensible que cet entraînement de défense de routine depuis 1986 puisse pousser le Japon à refuser un tel sommet d'un commun accord.Selon le milieu diplomatique, le gouvernement de Suga aurait décidé de rester sourd aux appels de Séoul afin de détourner la critique de sa population vers les relations dégradées avec le pays du Matin clair. En effet, les Japonais pointent du doigt la gestion du COVID-19 par leur gouvernement.Effectivement, selon l'agence de presse Kyodo News, Suga a annoncé que leur rencontre en personne n'était pas envisageable tant que les différends historiques ne seraient pas résolus.De son côté, le président Moon a qualifié, sur son compte de réseau social, son court échange avec Suga au G7 d'une belle opportunité qui aurait pu renouveler les relations Séoul-Tokyo.