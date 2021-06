La Corée du Sud lance son exercice militaire biannuel autour des îlots Dokdo

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne effectue, aujourd’hui à huis clos, sa première manœuvre militaire de l’année pour la défense des îlots Dokdo. Il s’agit d’un exercice militaire régulier biannuel qui est à l’origine de l’annulation par le Japon d’un sommet convenu entre leurs dirigeants en marge du récent sommet du G7.Selon un responsable militaire, des navires et avions de la marine et de la Police maritime seront mobilisés. L'armée de l'air va également y participer.Pour rappel, l’ampleur de l’opération organisée au 2e semestre 2020 avait été relativement réduite en raison de la propagation du COVID-19 et de mauvaises conditions météorologiques.Cette fois, elle reprendra ses habitudes. Pourtant, la plupart des activités se tiendront sans contact, essentiellement en mer, compte tenu de la situation sanitaire. Le débarquement des soldats sur les îlots n’est pas prévu.L'armée et la Police maritime du pays du Matin clair mènent depuis 1986 cet exercice militaire biannuel pour mieux repousser d’éventuelles intrusions étrangères dans la région. Chaque entraînement provoque l’ire du Japon, qui revendique sans répit sa souveraineté sur ces rochers contrôlés par la Corée du Sud.