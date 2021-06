Photo : YONHAP News

Les deux indices boursiers de la place financière séoulienne se portent toujours aussi bien. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, renouvelle son record de la veille en gagnant 0,62 % et termine à 3 278,74 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, prend 0,11 % pour clôturer à 998,49 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 354,77 wons (-0,15 won) et le dollar américain 1 117,2 wons (+0,2 won).