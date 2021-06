Photo : YONHAP News

C'est un ciel d'un bleu intense qui domine le ciel de Séoul, ce mercredi, au lendemain d'une journée pluvieuse.Les nuages chargés de pluie se sont déplacés vers l'est du territoire, où quelques averses localisées étaient encore en cours cet après-midi près des côtes de la province de Gangwon.Les températures marquent une division du pays dans le sens de la hauteur, avec des maximales oscillant entre 27°C et 29°C dans la moitié ouest, et entre 21°C et 24°C dans la moitié est.