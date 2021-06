Pyongyang soupçonné de cyberattaque contre l’Institut de recherche de l’énergie atomique de Corée

Photo : YONHAP News

L’Institut de recherche de l’énergie atomique de Corée (KAERI) aurait été attaqué, le mois dernier, par des hackers nord-coréens. C’est en tout cas ce qu’a avancé, ce matin lors d’une conférence de presse, le député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) Ha Tae-keung.Selon l’élu de la première force d’opposition, 13 adresses IP se sont connectées clandestinement, le 14 juin, au réseau interne du KAERI. Et le groupe de recherche spécialisé dans le cyberterrorisme nord-coréen « IssuMakersLap » a traqué ces adresses avant de découvrir qu’une partie d’entre elles provenaient du serveur de « kimsuky », un groupe de pirates placé sous l’égide du Bureau général de reconnaissance de la Corée du Nord.Interrogé par la KBS sur ce sujet, l'institut a reconnu avoir identifié des traces montrant que des personnes extérieures ont accédé à son système. Il a également fait savoir que des investigations avaient été ouvertes suite au dépôt de déclaration au ministère des Sciences et des TIC ainsi qu’au Centre de cybersécurité. Enfin, il a expliqué avoir bloqué les IP en question et mis à jour la sécurité du système.Cependant, concernant le soupçon pesant sur le pays communiste ou l’étendue des dégâts, le KAERI n’a pas fait de commentaire comme l’enquête sur ces questions est actuellement en cours.