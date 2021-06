Photo : YONHAP News

Après un vendredi pluvieux dans la matinée et nuageux dans l'après-midi, le ciel se découvre peu à peu pour accueillir le week-end. Il devrait être immaculé pendant les deux prochains jours.Cette amélioration du temps s'accompagnera d'une hausse des températures. Alors qu'on enregistrait 24°C à Séoul aujourd'hui, le mercure montera jusqu'à 27°C samedi et 29°C dimanche. Il fera entre 26°C et 31°C en fonction des régions.