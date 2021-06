Séoul souhaite participer à la construction d’une nouvelle unité nucléaire en République tchèque

Photo : YONHAP News

En déplacement en République tchèque, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie Moon Sung-wook s'est entretenu vendredi avec le Premier ministre Andrej Babis. L’occasion de souligner que la Corée du Sud pourrait devenir le meilleur partenaire du pays d'Europe de l'Est dans le domaine du nucléaire.En effet, Moon a mis en avant le fait que, à la différence d'autres projets en cours dans le monde dont la réalisation est retardée, la construction de réacteurs aux Emirats arabes unis par un consortium sud-coréen s'est achevée conformément au budget et au planning prévus.De son côté, Babis a répondu que les partis d'opposition locaux ne formulaient pas d'objection à l'égard de la Corée du Sud, contrairement à la Chine ou à la Russie, et que Séoul ne présentait d'ailleurs aucun risque sécuritaire pour Prague.Moon Sung-wook a ensuite rencontré son homologue tchèque Karel Havlicek afin d'étendre, au-delà du nucléaire, la coopération bilatérale aux nouvelles industries dont les biotechnologies, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle.Les acteurs sud-coréens tels que la Société d'électricité hydraulique et nucléaire de Corée (KHNP) et Daewoo E&C ont signé sept mémorandums d'entente avec des organismes tchèques du secteur.Prague avait annoncé sa décision de construire un nouveau réacteur nucléaire de 1 000 à 1 200 mégawatts dans la centrale de Dukovany. La Corée du Sud, la France et les Etats-Unis restent en lice pour empocher le contrat de construction.