La Corée du Sud réélue membre du conseil de la FAO

L’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est tenue en visioconférence entre le 14 et 18 juin à Rome.A cette occasion, 37 nouveaux membres du conseil d’administration sur 49 pour un mandat de trois ans ont été élus. La Corée du Sud fait partie de cette liste pour la 12e année consécutive depuis 1989.La conférence de la Fao est une institution décisionnelle biennale à laquelle assistent les représentants de rang ministériel du conseil.Sous le thème de la « Transformation des systèmes agroalimentaires : de la stratégie à l’action », le rassemblement a été consacré à discuter des moyens pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030 tout en répondant à la crise climatique et à la pandémie de coronavirus.Dans la foulée, le « Cadre stratégique 2022-2031 », une feuille de route à moyen et long termes, a été entérinée et les rapports remis par chaque comité ont été adoptés.