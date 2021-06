COVID-19 : les effets de la vaccination se font ressentir sur le nombre de malades

Photo : YONHAP News

30 % de la population sud-coréenne a reçu une première dose de vaccin contre le COVID-19. Grâce aux seringues permettant d’extraire le maximum de volume et au système de réservation des doses restantes, le pays du Matin clair est ainsi parvenu à dépasser son objectif.Les effets de la campagne de la vaccination se font déjà ressentir. Le nombre des patients en état critique, qui tournait autour de 170 début mai, est tombé à 135 actuellement.Le changement est plus marqué chez les personnes âgées, dont la plupart se sont fait administrer la première dose. Leur proportion parmi les malades atteints de formes graves est passé de 85 % à 71 % sur la même période. Le taux de létalité, quant à lui, a également régressé de 1,49 % à 1,32 %.Le calendrier du premier semestre ayant ainsi pris fin, les autorités sanitaires prévoient de reprendre leur souffle pendant trois semaines en préparant l’injection massive des citoyens de 18 à 64 ans qui commencera fin juillet. L’occasion de former les personnels médicaux, de leur offrir un congé et d’aménager les équipements et le système.La Corée du Sud projette de faire inoculer 80 millions de doses au troisième trimestre, dont 10 millions arriveront en juillet. Par ailleurs, le gouvernement mettra en œuvre dès le mois prochain un service permettant d’attester de la vaccination en utilisant un code QR lors de l’entrée dans des lieux publics.