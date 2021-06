COVID-19 : 645 nouveaux cas répertoriés en 24 heures

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a identifié 645 nouveaux cas de COVID-19 ces dernières 24 heures, soit 250 de plus que la veille. Une hausse importante, mais logique compte tenu de l’augmentation des dépistages après le week-end.En ce qui concerne la vaccination, un peu plus de 15 millions de personnes, 29,4 % de la population, ont reçu au moins une première dose, et 8,4 % d’entre eux sont totalement vaccinés.Lors de la nouvelle réunion quotidienne du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement se concentrerait sur la deuxième injection d’ici à la mi-juillet, et qu’il se préparerait méticuleusement à la vaccination massive prévue pour le second semestre de l’année.Kwon Deok-cheol a alors tenu à évoquer le fait que le nouveau schéma de distanciation sociale entrera en vigueur le 1er juillet. Il a alors exhorté les citoyens à redoubler de vigilance pour se protéger comme pour protéger les autres, les nouvelles restrictions étant moins strictes que celles appliquées actuellement.Par ailleurs, quelque 200 000 individus ne peuvent se faire administrer le vaccin AstraZeneca avant la fin juin, faute de sérums, même après leur inscription. Ce sont des seniors de plus de 60 ans et des patients atteints de maladies respiratoires. Ils doivent recommencer à prendre rendez-vous pendant huit jours à partir d’aujourd’hui pour recevoir cette fois le vaccin Pfizer le mois prochain.